CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Le notizie che arrivano dalla Spagna non sono incorraggianti per la Juventus sul fronte De Ligt: secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il difensore olandese vuole solo il Barcellona ed è intenzionato a non ascoltare offerte di altri club.

Il classe 1999 non ha mai nascosto il suo desiderio di indossare la maglia blaugrana e a 19 anni è desideroso di mettere il progetto sportivo davanti ai milioni e in questo scenario il Barça ha un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Al momento però il Barcellona non ha ancora avanzato nessuna offerta, dopo aver già prenotato in estate il compagno e connazionale Frenkie de Jong dall'Ajax che diventerà un nuovo giocatore blaugrana a partire dal prossimo 1 luglio. La volontà di De Light è chiara: dopo l'impresa del Bernabeu, è concentrato al 100% a concludere al meglio la stagione con l'Ajax. Il futuro ora può aspettare. Ma la Juventus rimane alla finestra con Fabio Paratici al lavoro per studiare la strategia vincente che potrebbe convincere De Ligt e Raiola a dire sì al progetto bianconero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui