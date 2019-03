CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / Molto del futuro di Max Allegri sulla panchina della Juventus dipenderà dal risultato di domani: la squadra bianconera è chiamata a rimontare il 2-0 rimediato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid.

E' chiaro che un'eliminazione prematura, seppur con una squadra forte come quella del Cholo, dalla Champions potrebbe mettere in discussione il futuro del tecnico bianconero.

I tifosi bianconeri sognano in grande dopo che negli ultimi giorni è stato accostato il nome di Pep Guadiola alla panchina della Juventus: l'ex tecnico del Barcellona, ora alla guida del Manchester City, due giorni fa ha respinto le voci che lo vedrebbero a Torino durante la prossima stagione. Ma non solo, le notizie che arrivano dall'Inghilterra di certo non sono incoraggianti: secondo quanto riportato dal 'Daily Telegraph', Guardiola avrebbe confidato agli amici di voler rimanere sulla panchina del City ancora per quattro anni.

