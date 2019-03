Juventus-Atletico Madrid, Allegri e le tre formazioni per la rimonta

JUVENTUS ATLETICO MADRID ALLEGRI CRISTIANO RONALDO / Vigilia di Champions League per la Juventus. E' l'appuntamento che vale una stagione per i bianconeri, chiamati alla rimonta con l'Atletico Madrid per tenere vivo il sogno di un'affermazione europea che manca ormai da 23 anni. Domani sera, all'Allianz Stadium, si riparte dallo 0-2, servirà una Juve nella sua versione migliore per ribaltare il risultato. Massimiliano Allegri valuta le opzioni a poche ore dal big match. Di sicuro, niente 4-3-3, per opporsi ai Colchoneros di Simeone.

Il tecnico livornese, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', potrebbe ricorrere a un 4-4-2 speculare, cono edi punta e- adattato - in qualità di esterni, per contrastare innanzitutto tatticamente e fisicamente gli spagnoli. Oppure lanciare un 4-2-3-1 molto offensivo, conalle spalle di Ronaldo e Mandzukic e Bernardeschi sui lati. In entrambi i casi, giostrerebbero in mezzoede nella difesa a quattro, ai lati di, agirebbero. Ma non è da escludere nemmeno un ritorno all'antico e cioè al 3-5-2. Confermatissimi Ronaldo e Mandzukic davanti, in questo caso il terzo difensore sarebbecon Matuidi in mezzo al campo insieme a Pjanic e Can e Cancelo e Bernardeschi esterni a tutta fascia.