Inter, solo 11 giocatori di movimento contro l'Eintracht

p>INTER INFORTUNI / In attesa di capire se questa sarà la settimana decisiva per il rientro a pieno titolo nella rosa dell'di Mauro, Lucianoè costretto a fare i conti con numerose assenze in quella che a tutti gli effetti potrebbe essere la settimana decisiva per le sorti della stagione nerazzurra: giovedì sera è in programma a San Siro il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht Francofore, domenica sera il derby contro il Milan decisivo in ottica Champions League. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Piove sul bagnato per l'Inter e per Luciano Spalletti: dopo aver perso Nainggolan che si cercherà di recuperalo in vista di domenica e con il problema muscolare di Perisic che però sembra non spaventare lo staff medico nerazzurro, ieri si sono fermati Brozovic e Joao Miranda. Il croato ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra, il brasiliano finirà sotto i ferri nelle prossime 48 ore a causa di una frattura scomposta della ossa nasali con sublussazione del setto. Due problemi differenti che però li costringeranno, con tutta probabilità, a saltare non solo il ritorno di Europa League con l’Eintracht ma anche il derby di campionato contro il Milan. In vista di giovedi però la situazione spaventa anche perché bisogna fare i conti con le squaliiche di Asamoah e Lautaro Martinez: Spalletti avrà a disposizione, esclusi i portieri, solo 11 giocatori di movimento, potrà contare dunque su una sola sostituzione della prima squadra e con una lista B dei primavera che si preannuncia molto corposa. In tale ottica, il rientro di Keita risulta fondamentale: ieri il senegalese è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti ma era pronto al suo ingresso in campo prima che Spalletti congelasse il cambio dopo l'1-0 firmato da Politano.

