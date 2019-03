Calciomercato Roma, la rivelazione di Panucci sul dopo Di Francesco

CALCIOMERCATO ROMA PANUCCI / Christian Panucci, ct dell'Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A, svelado dei retroscena di mercato: "Contatti con la Roma? No, non mi ha mai chiamato nessuno. Da parte della società nessun tipo di chiamata - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Ranieri? Conosce molto bene l'ambiente, è romano. Può essere un buon dottore, credo sia una scelta giusta per quella che è la sua esperienza. Il Milan non è molto superiore alla Roma. E' importante riuscire a far quarato e ripartire per la Roma. Ha qualità per arrivare quarta ma serve una sterzata. L'ambiente romano è uno dei posti più belli al mondo per giocare, ma bisogna avere la forza e il carattere per reagire. Sogno Futuro? Sono molto felice in Albania, ho un contratto fino a novembre. Da lì in poi non lo so, ho sempre scelto di pancia. Questo lavoro mi piace tantissimo, ho lavorato su di me per crescere nella gestione del gruppo. Sono molto concentrato sull'Albania, il resto conta molto poco".

ALBANIA - "L'avventura è bella, guidare una Nazionale è importante. Siamo nell'urna quattro, per andare agli Europei dovremmo fare qualcosa di speciale. Francia? Sono i campioni del Mondo, noi proviamo a dar fastidio a Turchia e Islanda consapevoli che siamo in crescita. Giovani albanesi? Siamo una buona squadra, dico solo che dopo l'Europeo 2016 tutti dicevano che dovevamo cambiare. Invece qualche vecchio l'ho tenuto e ho inserito dei giovani. Noi possiamo veramente essere la mina vagante del girone.

Fra sei o otto anni l'Albania tirerà fuori ottimi giocatori".

ZONA CHAMPIONS - "Non so. Inter, Milan e Roma sono attaccate, diventano undici finali. La Roma si deve riprendere dalla botta Champions, il Milan sta facendo benissimo. Chi ce la farà non lo so. Juve in Champions? Ha tante possibilità, è una squadra forte. E' stata una partita storta all'andata. Io mi auguro che la Juve possa fare una partita storica. Bisogna essere positivi e sperare che la Juve faccia questa impresa. Il 'Cholo' ha carattere, dovrà essere brava la Juventus a sfruttare uno spiraglio".

I DIFENSORI - "La Juve deve pensare al futuro dei difensori. A uno o due giocatori di livello deve pensarci. Miglior difensore italiano? Veramente difficile. In questo momento pensare a uno giovane di livello altissimo... non ne vedo. Il problema è che poche società lavorano sui settori giovanili. A livello europeo c'è solo la Juventus che fa qualcosa. Oggi anche nei giovanissimi ci sono degli esauriti in giro che pensano a vincere le partite: il ragazzo che non sa calciare col destro, deve allenarsi sul destro. Mio padre mi faceva calciare cento volte col sinistro: in Barcellona-Milan mi ricordai di mio padre quando giocai da terzino sinistro".

DERBY - "Il Milan ci arriva meglio, ma a volte un animale ferito dà il colpo giusto. Non saprei chi dare come favorito. Caso Icardi? Non so le verità, non so cosa si sono detti Icardi e Spalletti. Di sicuro ci sta perdendo l'Inter in tutto questo. Lontananza delle milanesi dalla Juve? La Juve ha lo stadio di proprietà, ha fatto grandi investimenti. In Italia si diverte la Juve. Il Milan sta lavorando bene, ha fatto due acquisti importanti a gennaio. L'Inter fa investimenti, però è un distacco difficile da colmare".

