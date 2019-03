CALCIOMERCATO INTER ICARDI / L'assenza di Mauro Icardi ieri a San Siro non è stata accolta positivamente dall'ambiente nerazzurro: dopo aver assistito alle vittorie dei propri compagni contro Sampdoria e Rapid Vienna in Europa League, il centravanti dell'Inter ha dato forfait in occasione della sfida casalinga di ieri contro la Spal. Un'assenza sicuramente importante se si considera i passi importanti in avanti registrati dalla dirigenza negli ultimi giorni con il suo entourage, rappresentato dall'avvocato Nicoletti, e il clima di festa che si respirava ieri a Milano in occasione dei 111 anni di storia della Beneamata. ''Abbiamo voluto 'evitare qualsiasi polemica dopo una settimana particolare. Ma abbiamo visto la partita tutti insieme: dovevamo vincere, abbiamo vinto e siamo tutti felicissimi'', ha dichiarato Wanda Nara nel salotto di Tiki Taka ieri sera giustificando l'assenza dei coniugi Icardi ieri al Meazza. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato Inter, incontro Zhang-Icardi decisivo

Nella giornata di Ieri, comunque, tra Marotta e Nicoletti non ci sono stati nuovi contatti, ma presumibilmente già oggi le diplomazie torneranno a ricucire la loro tela.

