Calciomercato Napoli, cessione da 100 milioni: Raiola al lavoro!

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE DE LAURENTIIS / "Come tutti sanno, a Napoli ho sempre ricevuto critiche. Finché starò qua, darò il massimo". Lorenzo Insigne è apparso polemico dopo il pareggio di ieri tra Napoli e Sassuolo. Il neo capitano degli azzurri, finito nel mirino di alcuni tifosi per l'errore dal dischetto contro la Juventus, ha mandato un segnale chiaro esternando il suo malessere per qualche critica di troppo.

Uno sfogo che potrebbe celare anche risvolti di calciomercato, considerando i tanti club interessati a lui: Insigne piace in Premier League , consu tutte, mentre in Francia resta viva l'ipotesi. Così, si prevede un'estate bollente per il club di clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il Napoli, riporta la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe convincersi a cedere Insigne per una cifra vicina ai 100 milioni di euro: intorno al capitano si aprirebbe un’asta, sostenuta anche dal lavoro di Mino Raiola, manager del giocatore. L'ipotesi sarebbe quella di cedere l'attaccante per trattenere Koulibaly, pilastro della difesa di Ancelotti.

