CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Spiegati i motivi dell'assenza di Mauro Icardi e Wanda Nara da 'San Siro' in occasione di Inter-Spal, negli studi di 'Tiki Taka' entra nel vivo la discussione sul caso Icardi che sta infiammando il mondo Inter. A prendere la parola, prima di lasciare il dibattito agli altri ospiti, è quindi direttamente la moglie-agente dell'ex capitano, Wanda Nara, che spiega: "È meglio non parlare in questa settimana che è un po' particolare per noi interisti e si avvicina al derbye preferisco ascoltare. Settimana proficua per l'incontro con Marotta? Sì, lo è sempre. Quando si riesce a parlare in modo serio tra le parti è una settimana positiva. Io lavoro per il bene di Mauro, Mauro vuole stare bene all'Inter, vuole restare all'Inter e io lavoro per fare la pace. L'avvocato? Non è che ho preso un avvocato (Nicoletti, ndr) per far male e fare la guerra. Anzi, ho portato un interista come Mauro per fare la pace. Non ci sono polemiche da fare.

La riabilitazione pubblica della figura di Icardi? No, non è una cosa che ho chiesto. Escono tante cose non vere, ma non è che posso stare sempre a smentire. Io pure sarei inca***ta con tutte le cose che escono e dicono, è ovvio che la gente si inc***a. Secondo me il giorno che Mauro parlerà, spiegherà. Però si è visto in campo che Mauro è uno che sente veramente la maglia".

In collegamento, poi, il giornalista Raffaele Auriemma aggiunge: "Icardi deve accettare di essere degradato per il bene dell’Inter" accendendo la risposta di Wanda Nara: "Ma qual è il bene dell'Inter, degradare il giocatore più importante che ha l'Inter o magari il più costoso sul mercato. Questo è il bene dell'Inter? Mauro il problema al ginocchio non se l'è inventato. Esiste, è un problema che si deve curare e oggi sta dando priorità alla sua salute perché magari non si sente importante in questo momento (per l'Inter, ndr) come magari lo sente lui, dico io. Lui si sta curando il ginocchio 24 ore su 24. Io spero che si risolva tutta questa cosa mediatica che un giorno si dice una cosa e poi l'altra. Lo ripeto, Mauro vuole giocare nell'Inter".

