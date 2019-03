INTER SPAL WANDA NARA ICARDI / L'Inter vince e si presenta al derby restando in scia del Milan, ma nei giorni che ci separano dalla sfida di Europa League prima e dalla stracittadina poi, l'attenzione continua ad essere rivolta tutta al caso Mauro Icardi.

Oggi l'attaccante argentino ha deciso di non recarsi a 'San Siro' e ha guardato la gara con la Spal da casa, come raccontato dalla moglie-agente Wanda Nara che ospite in studio a 'Tiki Taka' racconta: "Abbiamo visto la partita a casa, in famiglia, insieme. Dovevamo vincere, abbiamo vinto e siamo felicissimi". Quindi a Wanda Nara chiedono il motivo della loro assenza: "Giustamente per evitare qualsiasi tipo di polemica in questa settimana. Se era una decisione concordata con Marotta? Parlo più con Marotta che con Mauro (Icardi, ndr)...".