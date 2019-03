ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Vince di misura il Marsiglia di Garcia e lo fa con il gol di Balotelli, ex del match che regala un dispiacere a Vieira e una speranza importante all'ex allenatore della Roma: un posto in Champions. In Ungheria continua la favola di Lanzafame, che con la doppietta messa a segno all'MTK Budapest si ritrova da solo in vetta alla classifica cannonieri del campionato ungherese. Giornata amara in Premier League per il Chelsea di Sarri e Jorginho.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5 – Dopo l'ultimo week-end positivo un passo indietro, ancora. E al momento della sostituzione, avvenuta al minuto 72, i fischi dei tifosi Blues si sono fatti sentire nuovamente.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 5,5 - Parte titolare nel match pareggiato in casa contro il Wolves, ma non riesce a garantire una spinta costante. Il match termina 1-1.

ADAM MASINA (Watford) 6 - Fa il suo in una partita comunque complicata come quella persa 3-1 in casa del Manchester City. Soffre, come tutto il reparto, ma senza andare nel pallone.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5,5 - Non male la sua prova in fase di disimpegno, ma va in affanno quand viene puntato. Il West Ham capitola 2-0 nella trasferta di Cardiff.

NON HANNO GIOCATO: Davide Zappacosta (Chelsea), Matteo Darmian (Manchester United)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 5 - Poca cattiveria davanti porta ad agguantare un magro pareggio soltanto nel finale con Hazard. Il match con il Wolves finisce 1-1 e in classifica la situazione si fa ormai tragica per le ambizioni del suo Chelsea; sesto a -3 dall'Arsenal quarto, ma con una partita da recuperare.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) - Il Psg giocherà il 12 marzo nel recupero della 18esima giornata con il Dijon.

GIANLUIGI BUFFON (Psg) - Il Psg giocherà il 12 marzo nel recupero della 18esima giornata con il Dijon.

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 7 - Il suo colpo di testa al 61' trafigge Benitez e la sua ex squadra, il Nizza. Match winner e balzo in avanti del Marsiglia in classifica che consolida la quarta posizione in classifica e adesso punta il Lione, distante appena tre lunghezze.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6,5 - Propizia il gol del vantaggio siglato da Petersen con un assist, poi ci prova con la soluzione personale senza troppa fortuna.

Con l'Hertha finisce 2-1.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza)

LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 6 - Non spinge troppo sulla fascia, ma mantiene bene la posizione, tant'è che nei due gol del Girona non ha responsabilità.

DANIELE VERDE (Valladolid) 5 - Partita già segnata al momento del suo ingresso in campo, che avviene al 63' contro il Real Madrid. Finisce 1-4 per le merengues.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 5 - Dopo l'autogol nella prima giornata prosegue l'inizio poco gratificante per l'ex centrale di Milan e Parma. Tre gol subiti dallo Jiangsu in casa dello Shanghai SIPG e sconfitta inevitabile.

EDER (Jiangsu Suning) 5,5 - Gioca al centro del tridente offensivo, ma stavolta non riesce a far gol stavolta e lo Jiangsu si arrende allo Shanghai SIPG 3-2.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 6 - Finisce 2-2 con il cinico Henan Jianye, nonostante la mole di tiri in porta effettuati. Ancora a secco dopo i primi 180' del nuovo campionato.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 7 - Vince di misura, rimanendo dunque incollato al treno di testa in classifica, anche se rispetto all'anno scorso il suo Guangzhou segna meno. Ma lo zoccolo duro è proprio la difesa: nessun gol subito nelle prime due giornate.

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6 - Dopo la scorsa doppietta parte dalla panchina ed entra al 46', ma contro l'Al Wehda finisce soltanto 1-1. L'Al-Hilal comunque rimane saldamente al comando della classifica, ma riduce il suo vantaggio a +4 dalal seconda piazza.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 8 - La sua doppietta chiude i conti sul campo dell'MTK Budapest. Il match finisce 3-1 e la classifica del Ferencvaros adesso dice addirittura +8 sul Mol Vidi secondo. Soddisfazioni anche sul fronte personale per lui, che guida quella marcatori con 12 sigilli messi a segno.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5 - Finisce 0-0 in casa dell'AEK ed il Panathinaikos sprofonda in classifica rispetto alla zona che conta per i posti in Europa. Non molte le occasioni.

GIANLUCA CURCI (AFC Eskilstuna) - Il campionato svedese ripartirà il 31 marzo.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Simone Scuffet (Kasimpasa), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 6,5 - Batte 1-0 l'Astra nella prima combattutissima gara dei playoff Championship. Il primo passo è ok, aspettando gli altri.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

GABRIEL PALETTA (JIANGSU SUNING) 5

JORGINHO (CHELSEA) 5

MAURIZIO SARRI (CHELSEA) 5

TOP

FABIO CANNAVARO (GUANGZHOU EVERGRANDE) 7

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 7

DAVIDE LANZAFAME (FERENCVAROS) 8

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui