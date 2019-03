INTER ICARDI NAINGGOLAN / Vittoria importantissima per l'Inter che batte la Spal e resta a -1 dal Milan proprio alla vigilia del derby che pesa tantissimo per la corsa alla Champions League. Una vittoria che i calciatori nerazzurri hanno celebrato con diversi post sui social, scatenando anche una 'reazione' di Mauro Icardi, al centro del caso che sta infiammando l'Inter in queste settimane.

Alla foto pubblicata da Radja, che si complimentava con i compagni per il successo, l'ex capitano risponde con un 'like' che in molti hanno voluto interpretare come un segnale di possibile distensione nell'ottica di un riavvicinamento alla squadra proprio nella settimana del derby.

A gelare le speranze di chi rivorrebbe 'Maurito' in campo contro il Milan, però, arriva la moglie-agente Wanda Nara che, ospite negli studi di 'Tiki Taka', viene incalzata dal conduttore Pierluigi Pardo che le chiede se può essere appunto un segnale. "Non è un segnale - sorride Wanda Nara -. È contento che la squadra abbia vinto".

Poco dopo in studio si parla di un altro 'like' di Icardi, questa volta allo juventino Paulo Dybala. Wanda Nara taglia corto: "Sono amici di nazionale".

