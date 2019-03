Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / Dopo il pareggio con la, Stefanoha parlato del suo futuro non chiudendo a un suo addio a fine stagione, quando terminerà il contratto con la: "Sono nove mesi che sono a scadenza, per cui sono tranquillissimo - le sue parole a 'Sky Sport' - Ho comunicato alla mia famiglia che allenerò fino a 65 anni, dove lo farò non lo so però potrei andare anche oltre nel caso di una chiamata da qualche Nazionale. Se resto alla Fiorentina? Il futuro lo decideremo con la società, mancano ancora due mesi e poi comunicherò le mie decisioni anche se io ho già deciso".