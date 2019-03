Calciomercato Juventus, affare de Ligt: arriva la svolta

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Si definirà a breve il futuro di Matthijs deLigt che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà lontano dall'Ajax.

E nonostante il pressing dalla Premier League, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Olanda sono rimaste solo due le opzioni sul tavolo per il calciatore: Spagna, e dunque, o Italia, e quindi

A riferirlo oggi è l'olandese 'NOS Studio Sport' che parla di "accelerazione nell'affare de Ligt" che dovrebbe portare ad una definizione delle operazioni molto presto. Ma nonostante il grande lavoro diplomatico che sta portando avanti la Juventus tramite l'agente Mino Raiola con il presidente Andrea Agnelli sceso in campo in prima persona, il giornalista Joep Schreuder spiega che lo stesso calciatore preferirebbe l'opzione Barcellona che, tra l'altro, è pronto a mettere sul piatto più soldi (sia per il club che per il giocatore) rispetto alla Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui