Real Madrid, notte da incubo a Valladolid. E lo sfottò a Solari fa il giro del web

VALLADOLID REAL MADRID SOLARI / Un'altra notte da incubo. Per il RealMadrid ma soprattutto per il tecnico Santiago Solari. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la stagione delle 'merengues' è praticamente conclusa, così come l'avventura in panchina del tecnico argentino che potrebbe essere sostituito già nelle prossime ore.

Soprattutto alla luce di quanto sta accadendo a Valladolid, dove le 'merengues' affrontano la Real Valladolid nel posticipo di Liga.

L'avvio è shock. Rigore fallito dai padroni di casa (il quinto su cinque in stagione), poi ben due gol annullati a Sergi Guardiola, quindi finalmente il vantaggio firmato da Anuar a cui risponde poco dopo Varane riportando il punteggio in parità. Sui social i tifosi del Real sono infuriati con Solari e sta facendo il giro del web lo sfottò di un tifoso presente allo stadio 'José Zorrilla' che alludendo all'ormai prossimo esonero, ha scritto su uno striscione: "Solari, te lo offro io un nuovo lavoro".

