FIORENTINA LAZIO CHIESA / Fiorentina-Lazio, tegola per Stefano Pioli. Risentimento addominale per Federico Chiesa, costretto al 35' - dopo aver stretto i denti per un po' - a lasciare il campo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al suo posto il tecnico viola fa entrare Giovanni Simeone. In panchina, come riporta 'Sky Sport', Chiesa non ha nascosto le lacrime causate sia dal dolore ma anche se non soprattutto dal dispiacere di aver dovuto lasciare la squadra in difficoltà, sotto per 1-0.