Real Madrid, alta tensione: Sergio Ramos contro Marcelo

REAL MADRID SERGIO RAMOS MARCELO / Si fa durissima ora per il RealMadrid e Santiago Solari che fuori dalla Champions League, dalla Copa del Rey e dalla lotta per il titolo in Liga, ha praticamente visto concludere la propria stagione già a marzo. Una situazione che non ha fatto altro che far esplodere uno spogliatoio da mesi in fibrillazione, con tanti casi spinosi con cui il tecnico argentino ha dovuto fare i conti. E ora che tutti gli obiettivi sono sfumati la tensione si alza ulteriormente.

L'ultimo, brutto episodio di nervosismo risale alla seduta di allenamento di ieri nella quale, riferisce 'Marca' che spiega di aver sentito testimoni oculari, Sergiosi sono resi protagonisti di un litigio acceso. Il motivo? Al termine della partitella vinta dalla sua squadra, Marcelo avrebbe esultato in maniera esagerata secondo Ramos che avrebbe quindi reagito male. Marcelo avrebbe cercato di chiarire, ma per placare la disputa sono dovuti intervenire altri calciatori e elementi dello staff tecnico.