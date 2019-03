ARGENTINA MARADONA SCALONI AGUERO / "Scaloni si è rinchiuso in un convento o non ha la televisione? Cosa dovrebbe dimostrare il fatto che Aguero non sia convocato? Il 'Kun' è il primo goleador del Manchester City, un giocatore formidabile!".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita dei suoi, Diego Armandoha commentato così l'assenza del 'Kun' Aguero nella lista dei convocati del ct dell'Scaloni per le amichevoli di marzo contro. Il 'Pibe de Oro' ha attaccato senza mezzi termini il commissario tecnico dell'Albiceleste: "Non convocare Aguero è una mancanza di rispetto nei confronti del mondo del calcio". Sul ritorno in Nazionale di, invece: "Mi conforta, vedremo sicuramente un buon calcio…".