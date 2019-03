Calciomercato Napoli e Roma, ESCLUSIVO: accordo per il rinnovo di Mazraoui

CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA MAZRAOUI / Autore di una Champions League sbalorditiva con la maglia dell'Ajax, Noussair Mazraoui ha catalizzato le attenzioni di numerosi club europei. In Italia il suo nome è stato accostato di recente a Napoli e Roma, ma l'esterno marocchino è pronto a legarsi per un'ulteriore stagione all'Ajax.

In scadenza nel 2021, secondo quanto appreso da Calciomercato.it , il calciatore ha raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 30 giugno del 2022, con adeguamento dell'ingaggio. Decisivi, gli ottimi rapporti tra la dirigenza e il suo agente, Mustapha, che si conferma come uno dei più attivi in Olanda. Oltre ad assistere Hakim, fino a qualche anno fa la sua agenzia ha rappresentato anche Jan, lavorando pure al trasferimento dal club di Amsterdam al Tottenham. Della sua scuderia hanno fatto parte anche Luciano, Tomand Kew