INTER SPAL VIVIANO / Spal sconfitta per 2-0 sul campo dell'Inter. Fatale il secondo tempo ad Emiliano Viviano e compagni: "E' un peccato, il tiro di Politano sarebbe andato fuori senza la deviazione.

Dispiace, perdiamo per un episodio sfortunato - le parole del portiere ospite in zona mista - Non siamo riusciti a reagire dopo il gol, peccato perché potevamo fargli male. Non è un momento semplice, però ce la siamo giocata con tutti. Dobbiamo essere più concreti e migliorare in alcune situazioni".