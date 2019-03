INTER SPAL SEMPLICI / Spal ko per 2-0 contro l'Inter. Leonardo Semplici ha analizzato la gara in zona mista: "Siamo stati incapaci di reagire dopo il gol di Politano. Dopo il vantaggio è venuta fuori la maggior qualità dell'Inter. Purtroppo è mancata la reazione, che c'era stata invece nelle altre partite.

Dispiace per come abbiamo giocato perché poteva arrivare qualcosa di diverso, anche se non sono queste sulla carta le partite dove far punti. Salvezza? La preoccupazione c'è sempre stata, sappiamo il percorso che dobbiamo fare e siamo consapevoli che tutte le altre squadre lotteranno fino alla fine per salvarsi.? È un giocatore importante per noi, ma non abbiamo perso per la sua assenza. Possiamo recuperarlo per la prossima partita".