INTER SPAL SPALLETTI BROZOVIC MIRANDA / Doppia tegola per l'Inter dopo il match contro la Spal.

Luciano, intervenuto in conferenza stampa, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it , si è soffermato sulle condizioni diin vista degli impegni contro: "Non ce la fanno per le prossime due gare, è difficilissimo recuperarli. Dobbiamo iniziare subito a pensare a qualcos'altro, i ragazzi dovranno prendersi delle responsabilità. C'è la possibilità che qualcuno giochi fuori ruolo. La difesa a tre è una soluzione possibile, però sarà fuori anche Miranda e bisogna fare delle valutazioni".