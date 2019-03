INTER SPAL GAGLIARDINI / L'Inter si sblocca nella ripresa e conquista un successo vitale in chiave Champions ad una settimana dal derby contro il Milan. Roberto Gagliardini, che ha firmato il gol del raddoppio nerazzurro, ha parlato in zona mista, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it al termine del match: "Non è facile giocare ogni tre-quattro partite, almeno a livello personale. Non è semplice di testa oltre che fisicamente. Forse per questo abbiamo un po' faticato nel primo tempo.

Poi nella ripresa, anche per un'impostazione tattica diversa, abbiamo fatto molto meglio e dopo il vantaggio siamo riusciti ad esprimerci come volevamo e a conquistare i tre punti. Era fondamentale vincere oggi per tenere il passo del Milan, è stata una prestazione di carattere. Domenica ci sarà da divertirsi. Il gol mi dà grande gioia, anche per il significato che gli ho dato. Io mi alleno sempre al 100 per cento e cerco in ogni allenamento di mettere in difficoltà il mister.? Non so quale siano le sue condizioni, però stiamo bene fisicamente e ci alleniamo forte. E tutto questo nel secondo tempo si è visto. I tifosi non ci fanno mai mancare il loro apporto, anche oggi erano in tantissimi allo stadio. C'è da togliersi il cappello perché ci seguono sempre con passione".