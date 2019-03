CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Continua la 'guerra fredda' tra Mauro Icardi e l'Inter.

Nonostante il presunto riavvicinamento degli ultimi giorni in seguito agli incontri trae l'entourage del giocatore, l'attaccante argentino ha deciso di non presentarsi a 'San Siro' per la gara casalinga contro la. L'ex capitano nerazzurro era stato accolto dai fischi dei tifosi nelle precedenti presenze allo stadio.

L'ad Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione in vista delle decisive sfide contro Eintracht e Milan.

