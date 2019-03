INTER SPAL GAGLIARDINI / Autore di un gol nella vittoria dall'Inter contro la Spal, Gagliardini ha parlato a fine match: "E' stato un gol importante, me lo sentivo. Ieri sono andato da magazziniere e gli avevo detto che ero sicuro di segnare oggi. Così è stato - le sue parole a 'Sky' - Forza mentale? Penso che la base di tutto sia che noi siamo giocatori professionisti.

Io lavoro ogni giorno per mettere in difficoltà il mister. Non è stata una stagione facile fin qui, ma lavoro ogni giorno per mettere in difficoltà il mister. Imbarazzo con? Nessuno. Non capisco il collegamento tra la difficoltà iniziale e Icardi. Siamo entrati nel primo tempo e abbiamo fatto un po' di fatica. A inizio secondo tempo, cambiando disposizione, abbiamo avuto più facilità di manovra. Con Icardi ho legato fin da subito, mi ha accolto benissimo. Per altre questioni ne so meno di voi".