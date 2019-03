SAMPDORIA ATALANTA GASPERINI / L'Atalanta centra tre punti pesanti in casa della Sampdoria, in una gara segnata però da diverse polemiche. Ecco la versione del tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini, nel postpartita, a 'Sky Sport': "Vittoria decisiva per l'Europa? No, la concorrenza è ancora molto agguerrita e la classifica corta. Ma è di sicuro una gara fondamentale per il nostro campionato, abbiamo meritato. La Samp non è ancora tagliata fuori, undici partite sono tante".

Sul diverbio con, team manager blucerchiato: "Lo conosco. Me lo sono trovato davanti, mi ostruiva il passaggio. L'ho semplicemente spostato per passare. Il resto è una sceneggiata in cui lui ogni tanto cade. Ero incavolato per l'espulsione chiamata dal quarto uomo, è vero. Non eravamo felici dell'arbitraggio, abbiamo subito ammonizioni contestate e l'episodio del rigore ha fatto un po' trascendere il tutto. La lotta per l'Europa è molto accesa, gli episodi possono pesare, credo ci voglia attenzione e accendere i fari dal punto di vista arbitrale anche su squadre come le nostre".