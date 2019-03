FROSINONE TORINO MAZZARRI / Felice per la vittoria del Torino contro il Frosinone, Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Bisogna crescere quando le squadre la mettono sulla foga. Dobbiamo giocare come la classifica dice. Il primo tempo non mi è piaciuto, siamo andati in svantaggio su angolo. Poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo raggiunto la vittoria - le sue parole a 'Sky' - Belotti? Meritava il terzo gol. Finalmente ha iniziato a metterla dentro. Gioca bene, è un leader. Merita la Nazionale? Per me sì, ma decide il ct.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La squadra lo aiuta a far gol, siamo tutti contenti. Deve migliorare nel controllo? Lo facciamo. Da quest'anno, soprattutto in alcune partite, si vede che è migliorato tecnicamente. Deve stare bene fisicamente, nelle ultime gare sta facendo meglio anche da quel punto di vista. In allenamento ci sta attento, può ancora migliorare. Ha tanta voglia come ne aveva, che lavorava anche a fine allenamento. A Napoli i ragazzi iniziarono a capire quello che volevo da loro, poi gli anni dopo li sapete. Quest'anno al Toro è come l'inizio di Napoli. Serve tempo? Dipende da che gruppo trovo. A Napoli ci misi un po' meno perché nel reparto arretrato erano tutti italiani".