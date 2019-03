Inter-Spal, il rammatico Semplici: messaggio alla squadra

INTER SPAL SEMPLICI / Dopo la sconfitta della Spal contro l'Inter, Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Siamo riusciti a portare la pressione a tutto campo limitando le loro giocate offensive. Nel secondo tempo siamo partiti bene ma il gol ci ha tolto morale e certezze.

Nel finale non siamo stati lucidi - le sue parole a 'Sky' - Classifica? Sono convinto che abbiamo le capacità per arrivare all'obiettivo. Quando non vinci da tanto qualche problematica c'è. Sappiamo qual è il nostro percorso, sappiamo che dobbiamo soffrire. Stress? E' stato un blocco intestinale, mi hanno operato. La cosa positiva è che ho perso qualche chilo".