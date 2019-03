PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO NAPOLI / Ospiti che si salvano in extremis contro un Sassuolo obiettivamente superiore per larghi tratti del match. De Zerbi stupisce Ancelotti con un 3-4-3 che fa saltare il banco, poi Boga e Berardi fanno il resto. Azzurri salvati nel finale da Insigne, ma non è di certo un Napoli indimenticabile.



SASSUOLO

Pegolo 6,5 - Una gran parata nel primo tempo sulla conclusione di Insigne, anche nella seconda frazione monitora bene la situazione guidando una difesa comunque molto attenta. Spiazzato sul tentativo di Insigne.

Demiral 7 - Molto, molto interessante questo 21enne turco che il Sassuolo ha preso questo inverno per rinforzare il reparto arretrato. Qualche chiusura molto complicata, una su Mertens lanciatissimo a rete in cui riesce a prendere palla piena. Da tenere d'occhio.

Ferrari 6,5 - Concentrato e sempre attento, guida al meglio la sua difesa che soffre, ma tiene botta contro attaccanti comunque temibilissimi.

Peluso 6,5 - Dalla sua parte c'è Ounas che preoccupa, ma anche lui con esperienza e tanta concentrazione riesce a limitare i danni alla grande.

Lirola 6,5 - Sempre in proiezione offensiva, lucido quando arriva sul fondo e mette il pallone in mezzo. E sul fondo ci arriva molto spesso. Furba la mossa di De Zerbi di piazzargli alle spalle l'ottimo Demiral per proteggere le sue scorribande.

Magnanelli 5,5 - Sassuolo molto coriaceo in mezzo al campo grazie all'esperienza del capitano e alla verve di Duncan. Complessivamente la mediana neroverde è nettamente superiore, ma il suo errore a fine gara che manda a rete Insigne è da matita blu. Un regalo che pesa tantissimo.

Duncan 6,5 - Il suo apporto in termini di sostanza e di qualità è notevolissimo, fa sentire il suo peso specifico in mezzo al campo e si propone anche in proiezione offensiva. Bel giocatore. Dal 90' Locatelli sv

Rogerio 6,5 - Spinge molto e bene sulla sinistra, dà una gran mano anche in ripiegamento. Buona gara anche per lui, che nella ripresa sfiora anche il gol con un diagonale piuttosto insidioso.

Berardi 6,5 - Si muove tanto, cerca di non dare punti di riferimento agli avversari e infatti l'inserimento a fari spenti paga. Secondo gol in carriera al Napoli, una gioia che in questa stagione gli sta mancando parecchio ma stasera poteva valere tre punti. Dall'86' Babacar sv

Djuricic 6 - Fa un gran lavoro di raccordo fra centrocampo e attacco, con un movimento tra le linee che dà parecchie difficoltà al Napoli. Ma in attacco la sua prestazione non è di quelle che lasciano il segno. Dal 76' Bourabia sv

Boga 7 - Letteralmente scatenato, nel primo tempo manda completamente in bambola l'asse destro del Napoli, nella ripresa fa la stessa cosa sul lato sinistro, almeno in occasione del gol. Il tap-in di Berardi nasce da una sua conclusione rimpallata da Allan.

All. De Zerbi 7 - Grande sorpresa ad inizio match: la scelta di optare per la difesa a tre è coraggiosa e paga benissimo i dividendi. Napoli annichilito e un risultato che sulla carta era insperato, anzi probabilmente ci stava anche la vittoria.

NAPOLI

Ospina 6 - Sul gol di Berardi non poteva davvero nulla, a maggior ragione con la deviazione finale di Luperto.

Malcuit 5,5 - Soffre tantissimo Boga ma spesso sopperisce con l'agonismo e con una buona dose di intelligenza tattica, specialmente quando chiude in diagonale. In fase di spinta un po' meno bene rispetto ad altre volte, ma c'è anche da dire che Ounas non lo "protegge" quanto Callejon.

Chiriches 5,5 - In difficoltà a tratti su Boga, quando l'esterno neroverde accelera e si accentra.

Lui e Malcuit se la vedono brutta in diverse situazioni. Con Maksimovic e Koulibaly squalificati è tutta da scoprire la coppia di Europa League con Luperto, che stasera prende il suo posto. Dal 46' Luperto 5 - Il gol di Berardi lo vede parzialmente colpevole: crede di aver completato l'azione con l'inseguimento a Boga ma non si accorge di Berardi che sta sopraggiungendo da dietro, che la mette dentro.

Koulibaly 5,5 - Nell'enorme sofferenza difensiva che va avanti per tutta la partita ci rientra anche lui, che dovrebbe essere la guida di un reparto inedito. Sassuolo scatenato e anche per il (quasi) sempre ineccepibile senegalese sono dolori.

Ghoulam 5 - La spinta non è più quella dei vecchi tempi, la copertura difensiva invece sì. Il Sassuolo da quella parte affonda che è un piacere e proprio da quel lato costruisce l'azione del vantaggio. Lui era completamente fuori posizione.

Ounas 5 - Quando ha il pallone sul piede può fare ciò che gli pare, tecnicamente è sopraffino. Il problema è a livello tattico: fra lui e Callejon c'è un abisso, sembra facciano proprio due sport diversi. Dal 65' Milik 6 - Ci prova, ci va anche vicino. Comunque rispetto a prima del suo ingresso c'è sicuramente del buono.

Allan 5,5 - Un passo indietro rispetto alle ultime uscite, soffre parecchio la verve degli avversari a metà campo e pure la copertura su Boga, in occasione dell'1-0, è parecchio approssimativa.

Diawara 5,5 - Più sostanza in mezzo al campo per il Sassuolo e anche il giovane guineano se la vede brutta. Sfiora il gol con una bella conclusione dal limite al 75'.

Verdi 5 - Impreciso nelle conclusioni, in difficoltà nel ripiegamento. Del resto non è certo un terzino, e i limiti in fase difensiva si vedono tutti. Dal 65' Younes 6 - Quantomeno quando entrano lui e Milik la situazione lì davanti si ravviva un po'.

Insigne 6 - Quando ha la possibilità di colpire trova di fronte un Pegolo molto attento, poi riesce a trovare il pareggio grazie a un regalo di Magnanelli. La prodezza che ci voleva per salva un Napoli veramente brutto.

Mertens 5 - Anche per lui un paio di occasioni sprecate in malo modo, il pallone spedito in orbita davanti al portiere. Le occasioni sono poche, ma vanno anche sfruttate bene.

All. Ancelotti 5 - Nonostante il pareggio un po' casuale di Insigne, fra esperimenti malriusciti e calciatori fuori posizione è davvero brutto il Napoli che propone in questa ventisettesima giornata di Serie A, ovvero a 11 partite dal termine, nonostante il pareggio un po' casuale di Insigne. Ok che il campionato è stato ampiamente mollato, ma se l'intenzione è quella di snobbarlo da qui a maggio magari ce lo dicano prima, che la domenica ce ne andiamo al mare.

Arbitro Manganiello 6 - Pochi episodi da moviola, gestisce bene la gara anche quando sembra incattivirsi un po'.

TABELLINO SASSUOLO-NAPOLI 1-1

SASSUOLO (3-4-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Duncan (90′ Locatelli), Rogerio; Berardi (85′ Babacar), Djuricic (76′ Bourabia), Boga.

A disp. Satalino, Sernicola, Lemos, Adjapong, Magnani, Sensi, Odgaard, Di Francesco, Matri.

All. De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches (45′ Luperto), Koulibaly, Ghoulam; Ounas (66′ Younes), Allan, Diawara, Verdi (66′ Milik); Mertens, Insigne.

A disp. Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon.

All. Ancelotti

MARCATORI: 52′ Berardi, 86′ Insigne

AMMONITI: Ferrari, Pegolo, Bourabia (S), Allan, Diawara (N)

