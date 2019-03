SASSUOLO NAPOLI VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Partita bloccata al Mapei Stadiium, ma le occasioni non sono mancate né da una parte né dall'altra. Napoli molto sbilanciato e anche per questo in difficoltà in difesa, soprattutto sul suo lato destro dove c'è un Boga in grandissimo spolvero.

Difficile trovare un'organizzazione stabile cone Verdi sulle linee laterali: l'assenza di Callejon e Zielinski toglie parecchio equilibrio sulle linee laterali.

SASSUOLO

Pegolo 6,5

Demiral 6,5

Ferrari 6

Peluso 6

Lirola 6,5

Magnanelli 6

Duncan 6,5

Rogerio 6

Berardi 5,5

Djuricic 5,5

Boga 6,5

All. De Zerbi 6



NAPOLI

Ospina 6

Malcuit 6

Chiriches 5,5

Koulibaly 6

Ghoulam 5,5

Ounas 5,5

Allan 6

Diawara 6

Verdi 5,5

Insigne 6

Mertens 5,5

All. Ancelotti 5,5



TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI (PRIMO TEMPO 0-0)

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Beradi, Djuricic, Boga. All. De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

MARCATORI: -

AMMONITI: -

