PAGELLE E TABELLINO FROSINONE-TORINO/ Il Gallo continua a cantare, concedendo il bis dopo lo squillo della settimana scorsa contro il Chievo, e il Torino di Mazzarri riesce a sbancare Frosinone, portandosi a quota 44 punti e in piena zona Europa aganciando la Roma. Belotti nella ripresa è scatenato e in pieno recupero si divora addirittura il tris. Decisivo l'ingresso di Iago Falque tra le fila granata, che premia le scelte in corso d'opera di Mazzarri. Prova negativa per Izzo invece.

Baroni, dal canto suo, vede sfumare l'occasione di vincere per la prima volta in stagione fra le mura amiche dello Stirpe. Bello e cattivo tempo di Paganini.

FROSINONE

Sportiello 6 - Reattivo coi piedi nel respingere il tiro di Zaza ad inizio ripresa. Deve però arrendersi al doppio scatentato Belotti, senza colpe.

Goldaniga 5 - Un buon primo tempo in marcatura su Belotti, ma nella ripresa il Gallo lo brucia mettendo dentro il pallone del 2-1 in semirovesciata.

Salamon 5,5 - Lotta molto, come al solito. Ma nella ripresa va in difficoltà anche lui e concede qualche sbavatura.

Capuano 6 - Disputa una buona gara, senza commettere errori e limitando dalle sue parti le offensive ospiti. Dall'83' Ciofani s.v.

Chibsah 6 - Prova a spingere a tratti, portando avanti qualche contropiede grazie alla sua esuberanza fisica, ma trovando anche poca assistenza da parte dei compagni.

Maiello 6 - Pressa bene a centrocampo, rincorrendo i portatori di palla granata. Nella ripresa Baroni preferisce dare sostanza all'attacco nel tentativo di ritornare in vantaggio. Dal 73' Trotta 5,5 - Riceve pochi palloni, senza essere tuttavia incisivo.

Gori 6 - Nei primissimi minuti Izzo lo serve involontariamente, ma lui calcia di prima intenzione invece di provare ad avvicinarsi verso la porta difesa da Sirigu, che puntualmente respinge la conclusione. A centrocampo però dà tutto.

Paganini 6 - Ruba il tempo ad Izzo impattando sotto rete, di testa, il pallone che vale il vantaggio ciociaro interrompendo così anche l'imbattibilità di Sirigu. Nella ripresa, però, si perde Belotti che quindi è libero di colpire di testa e pareggiare i conti. Ansaldi comunque lo mette in difficoltà.

Molinaro 5,5 - Non spinge molto sulla fascia sinistra, e quando ci prova non sempre riesce a mettere in mezzo palloni pericolosi.

Ciano 5,5 - Suo l'assist che consente a Pellegrini di firmare il vantaggio ciociaro. Ma è l'unica giocata degna di nota della sua partita, che scivola via sino al 90' senza sussulti.

Pinamonti 5 - Gioca per la squadra, ma non riesce a rendersi davvero pericoloso in zona gol. E per una squadra che necessita disperatamente di vincere per inseguire l'obiettivo salvezza è quasi un dramma.

All. Baroni 5 - Grave andare in vantaggio senza riuscire a mantenere il risultato, in casa, con l'attuale situazione di classifica. Troppo leggero in difesa il Frosinone, quando il Torino comincia a macinare gioco con convinzione.

TORINO

Sirigu 6 - Lavoro di ordinaria amministrazione per lui, che perde l'imbattibilità a causa del gol di Pellegrini, ma che risponde sempre presente ad ogni tentativo da fuori dei ciociari.

Izzo 5 - Favorisce con un colpo di testa errato il tiro da buona posizione di Gori ad inizio gara, comunque respinto da Sirigu. Al 42', invece, si perde Paganini che lo brucia sullo scatto colpendo di testa il pallone dell'1-0 per il Frosinone.

Nkoulou 6 - Sempre attento in chiusura e nell'uno contro uno.

Senza strafare, ma dando comunque sicurezza al reparto arretrato.

Moretti 6 - La solita esperienza al servizio della squadra. Gioca bene, anche se l'attacco del Frosinone non fa poi molto per impegnarlo.

Meitè 5,5 - Inizia bene ma si perde col prosieguo del match, anche condizionato dal cartellino giallo. Perde qualche duello di troppo in mezzo al campo. Dal 54' Iago Falque 7 - Appena entrato sforna un assist perfetto per il colpo di testa vincente di Belotti che vale il gol del pareggio. Nel finale porta avanti un contropiede magistrale fornendo nuovamente al compagno di squadra un assist ghiotto, che però viene sciupato. Nel mezzo prova anche la magia da calcio piazzato, ma i legni fermano il suo tiro.

Rincon 6 - Nel primo tempo si trova inaspettatamente in difficoltà anche in situazioni che rappresentano il suo pane quotidiano in fase di interdizione. Nella ripresa però da una sterazata alla sua prova, andando addirittura vicino alla rete del pareggio.

Baselli 6 - Gara poco brillante la sua, ma neanche da buttare via. Contributo sufficiente nel complesso.

De Silvestri 6 - Poche sgroppate sulla fascia, limitato più che altro alla fase di contenimento. Dal 70' Aina 6,5 - Serve a Belotti il pallone del 2-1 a pochi minuti dal suo ingresso. Più incisivo, al di là del suggerimento vincente al capitano granata, rispetto a De Silvestri.

Ansaldi 6,5 - Continua il suo periodo di forma. Con le sue finte spesso disorienta Pellegrini, mettendo in mezzo un buon numero di palloni. Quasi indispensabile in questa fase della stagione.

Zaza 5,5 - Lotta molto sulla trequarti, facendo a sportellate con i centrali del Frosinone. Non si risparmia mai, ma è anche poco incisivo in zona gol. Dall'85' Berenguer s.v.

Belotti 7,5 - Pareggia i conti alla prima occasione nitida che gli capita, bruciando Pellegrini e mettendo in rete su colpo di testa forte e da posizione favorevole. A 13' dalla fine realizza il gol del definitivo sorpasso in acrobazia, beffando la marcatura di Goldaniga e l'incolpevole Sportiello. Dopo il ritorno alla rete contro il Chievo, il Gallo ci ha ripreso gusto a siglare. Avrebbe potuto siglare il tris in pieno recupero, ma a tu per tu con Sportiello, fallisce mandando a lato.

All. Mazzarri 7 - Legge bene la partita in corso d'opera, mandando in campo Iago Falque, decisivo ai fini del risultato finale. Il Torino gioca con più convinzione nella ripresa, ribaltando il risultato e ottenendo tre punti fondamentali per la corsa all'Europa.

Arbitro: Giacomelli 6 - Manca un giallo a Gori nei primi minuti. Per il resto la gara scivola via tranquillamente tutto sommato, senza episodi dubbi.

TABELLINO

Frosinone-Torino 1-2

Frosinone (3-5-2): Sportiello: Goldaniga, Salamon, Capuano (dall'83' Ciofani); Chibsah, Maiello (dal 73' Trotta), Gori, Paganini, Molinaro; Ciano, Pinamonti. A disp.: Brighenti, Zampano, Ariaudo, Simic, Krajnc, Beghetto, Valzania, Dionisi, Iacobucci. All. Baroni.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti, Meitè (dal 54' Iago Falque), Rincon, Baselli, De Silvestri, Ansaldi; Zaza (dall'85' Berenguer), Belotti. A disp.: Singo, Bremer, Djidji, Aina, Lukic, Parigini, Rosati, Ichazo. All. Mazzarri.

Marcatori: 42' Paganini (F), 56' Belotti (T), 78' Belotti (T)

Arbitro: Piero Giacomelli (Sez. di Trieste)

Ammoniti: 22' Capuano (F), 30' Rincon (T), 37' Meitè (T), 71' Ciano (F), 82' Zaza (F), 85' Aina (T)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui