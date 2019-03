INTER SPAL PAGELLE - L'Inter ritrova il successo e ritorna a -1 dal Milan in attesa del fondamentale derby di domenica sera. Lautaro Martinez non segna ma è uno 'spuracchio' per la Spal, Politano e Gagliardini riscattano una prova sottotono grazie alle due firme che decidono il match. La squadra di Semplici non punge in attacco, bene Schiattarella in regia.

INTER

Handanovic 6 - La Spal non tira mai nello specchio della porta. Normale amministrazione, sempre sicuro nelle uscite.

Cedric 6 - Appoggia bene la manovra, senza strafare. Buon ricambio per Spalletti.

De Vrij 6,5 - Solita sicurezza, non dà respiro agli avanti ospiti. Bene anche in coppia con Ranocchia nella ripresa.

Miranda 6 - Duello tutto fisico con Petagna: rimedia un colpo al setto nasale e all'intervallo è costretto alla sostituzione (46' Ranocchia 6 - Entra al posto dell'infortunato Miranda e non va mai in affanno).

Dalbert 5,5 - L'Inter fatica sulla fascia sinistra. Da rivedere l'intesa con Asamoah.

Brozovic 5,5 - Poco brillante in regia, lento nel dettare i tempi alla squadra. Esce per un problema muscolare dopo il primo tempo: scatta l'allarme in vista di Eintracht e derby (42' Candreva 5,5 - Tiene troppo la sfera facendo perdere la pazienza a Spalletti e ai tifosi nerazzurri).

Gagliardini 6 - Sbaglia un paio di appoggi e viene subito fischiato da 'San Siro'. Prestazione macchinosa, da dimenticare fino al rabbioso destro del raddoppio.

Politano 6,5 - Non incide fino al bel sinistro che fulmina Viviano. Spesso fuori dal gioco, si riscatta con la volée che spacca la contesa (74' Borja Valero 6 - Tiene palla e gestisce le operazioni nel finale).

Joao Mario 5 - Il peggiore in campo. Indolente, non dà ritmo alle ripartente nerazzurre. Fa rimpiangere e tanto Nainggolan.

Asamoah 5,5 - Va in difficoltà da esterno alto. Non dà ampiezza al gioco e quasi mai lo si vede rifornire Lautaro.

Lautaro Martinez 7 - Non dà punti di riferimento, frizzante e sempre nel vivo dell'azione. S'inventa il gol dell'1-0 sul finire della prima frazione, ma prima di calciare a rete tocca con il braccio e il VAR lo gela dopo l'esultanza.

All. Spalletti: L'Inter trova la vittoria e tiene il passo del Milan ad una settimana dal derby.

La squadra si sblocca nella ripresa ma è allarme Brozovic dopo il ko di Nainggolan.

SPAL

Viviano 5,5 - Nulla può sulle reti di Politano e Gagliardini. Qualche incertezza in precedenza.

Bonifazi 5,5 - All'inizio regge l'urto, meno sicuro con il passare del tempo.

Vicari 5,5 - Non riesce a tenere a bada l'indiavolato Lautaro.

Felipe 6 - L'unico a reggere l'urto nella retroguardia di Semplici (73' Paloschi 5,5 - Tocca pochissimi palloni, non riesce ad entrare in partita).

Valoti 6 - Disciplinato sulla destra, scodella un paio di cross interessanti nel primo tempo. Non è Lazzari, ma lo rimpiazza più che degnamente (62' Dickmann 5,5 - Soffre come tutta la retroguardia di Semplici nella ripresa).

Missiroli 5,5 - Si spegne con il passare del tempo dopo una prima parte di gara coraggiosa.

Schiattarella 6,5 - La bussola della formazione di Semplici. Pulizia e solidità in mezzo al campo.

Kurtic 6 - Battaglia e non tira mai indietro la gamba. Pochi spunti dei suoi però negli inserimenti da dietro.

Fares 5,5 - Diligente, in difficoltà però nella ripresa dalle sue parti.

Floccari 5,5 - Tanto movimento ma poco costrutto (83' Antenucci s.v.).

Petagna 6 - Fa a sportellate, come consueto non manca in generosità. Non punge però Handanovic.

All. Semplici 6 - La sua Spal tiene in apprensione l'Inter nei primi 45' senza però creare pericoli. Il gol di Politano spegne il furore degli spallini.

Arbitro Calvarese 5,5 - Dopo il consulto VAR annulla la rete di Lautaro per un tocco con il braccio dell'argentino. Qualche sbavatura, soprattutto nella gestione dei cartellini.

TABELLINO

Inter-Spal 2-0

67' Politano; 77' Gagliardini

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric de Vrij, Miranda (46' Ranocchia), Dalbert; Brozovic (42' Candreva), Gagliardini; Politano (74' Borja Valero), Joao Mario, Asamoah; Lautaro Martinez. All.: Spalletti. A disposizione: Padelli, Keita, D'Ambrosio, Skriniar, Perisic

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari Felipe (73' Paloschi), Valoti (62' DIckmann), Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Floccari (83' Antenucci), Petagna. All.: Semplici. A disposizione: Gomis, Fulignati, Poluzzi, Simic, Regini, Valdifiori, Costa, Jankovic

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Gagliardini (I), Missiroli (S), Petagna (S), Valoti (S), Joao Mario (I), Felipe (S), Vicari (S), Ranocchia (I)

Espulsi:

Note: spettatori 61.339; recupero 5' e 5'

