Premier League, Hazard salva il Chelsea, poker Liverpool!

PREMIER LEAGUE RISULTATI / Pareggio allo scadere per il Chelsea di Maurizio Sarri. La squadra del tecnico italiano, con Gonzalo Higuain in campo per tutti i 90 minuti, ha riacciuffato il match contro il Wolves allo Stamford Bridge in pieno recupero: è stato Hazard a rispondere alla rede di Jimenez.

Qualche ora prima ilaveva battuto il4-2, portandosi nuovamente ad un solo punto dalla vetta, occupata dal

LIVERPOOL-BURNLEY 4-2: 19' e 67' Firmino, 29' e 93' Mane, 91' Gudmundsson

CHELSEA-WOLVE 1-1: 56' Jiminez, 92' Hazard (C)

