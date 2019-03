Serie A, 27a giornata: Inter e Atalanta ok, il 'Gallo' canta due volte

SERIE A 27A GIORNATA RISULTATI MARCATORI CLASSIFICA / L'Inter ritrova i tre punti. Nella gara dello stadio 'San Siro' contro la Spal, valevole per la 27a giornata di Serie A, i ragazzi di Spalletti hanno vinto 2 a 0 grazie alle reti di Politano e Gagliardini. Nelle altre partite delle ore 15, invece, da sottolineare la doppietta di Belotti in Frosinone-Torino 1-2, mentre l'Atalanta ha ottenuto una vittoria importante in casa della Sampdoria.

Con questi risultati, si accende la corsa alle zone europee.

Frosinone-Torino 1-2: 42' Paganini (F); 56' Belotti (T); 77' Belotti (T)

Inter-Spal 2-0: 67' Politano (I); 77' Gagliardini (I)

Sampdoria-Atalanta 1-2: 50' Zapata (A); 68' Quagliarella (S); 78' Gosens (A)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Napoli 56; Milan 51; Inter 50; Roma, Torino, Atalanta 44; Lazio 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Parma 33, Sassuolo 31; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo 10.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui