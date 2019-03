CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN REAL MADRID ZIDANE / La prossima estate sarà quella degli allenatori. Saranno tante le squadre in Italia e non solo a cambiare guida tecnica e tra i profili più seguiti c'è sicuramente ZinedineZidane. Il francese, libero dopo l'esperienza vincente al RealMadrid, è finito nuovamente nel mirino dei Blancos ma anche di Juventus e Chelsea.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . In merito al futuro dell'ex fantasista, Mauriziosu Twitter ha informato i suoi follower che ieri era in Italia: "Cosa faceva, ieri, a Milano, Zinedine Zidane e chi ha incontrato dopo aver pranzato da Il Salumaio in via del Gesu?" si chiede il noto giornalista sul social network.