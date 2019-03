PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-ATALANTA/ Un grande Zapata e un cinico Gosens mettono ko la squadra di Giampaolo, a cui non basta il solito Quagliarella. Giornata negativa per Sala, ingenuo Gomez.

SAMPDORIA

Audero 6,5 – Bene sia nelle uscite alte che in quelle basse. Incolpevole sui gol dell’Atalanta. Salva la Sampdoria in più di un’occasione la squadra con ottime parate.

Sala 4,5 – Se in fase offensiva riesce ad essere molto utile, in fase di non possesso palla va in difficoltà. Da un suo errore difensivo, arriva il gol di Zapata. Dal 59’ Bereszynski 5 – Così come l’ex Verona, anche il polacco non fa mai una giusta diagonale difensiva. Da un suo errore, arriva il gol di Gosens.

Andersen 6 – Bene nel gioco aereo, va leggermente in difficoltà quando l’Atalanta attacca in profondità.

Colley 6 – Precise e puntali le sue chiusure, riesce ad arginare Zapata.

Murru 5,5 – L’ex Cagliari mantiene bene la posizione, riuscendo a limitare Hateboer. Crolla nel secondo tempo.

Praet 6 – Bravo nell’attaccare la profondità, mettendo in difficoltà la difesa dell’Atalanta.

Ekdal 5,5 – Funge da schermo davanti la difesa, cercando di limitare le offensive centrali avversarie. Peggiora nel secondo tempo.

Linetty 6 – Fa bene entrambe le fasi di gioco, dando il giusto equilibrio a centrocampo. Dall’84’ Defrel – s.v.

Saponara 6 –Bravo nell’andare in pressione su Masiello e su Freuler, per rallentare il gioco dell’Atalanta. Dal 47’ Ramirez 6 – Così come Saponara, prova a verticalizzare per le due punte e a pressare sui difensori avversari.

Gabbiadini 6 – Arretra spesso la sua posizione per aiutare il centrocampo in fase di costruzione.

Quagliarella 6,5 – Spazia su tutto il fronte d’attacco creando spazi per i compagni di squadra. Trasforma in maniera ineccepibile il rigore al 67’, segnando il 20esimo gol stagionale.

All. Giampaolo 6 – La sua squadra prova ad arginare il pressing avversario ma non sempre vi riesce e degli errori dei singoli, lo condannano alla sconfitta.

ATALANTA

Gollini 6 - Bene nelle uscite basse e nei disimpegni con i piedi. Non può far nulla sul gol di Quagliarella. Con un’ottima parata, salva la sua squadra all’87’ su Ekdal.

Mancini 6,5 - Partecipa attivamente alla fase di costruzione, trasformandosi anche da esterno offensivo in alcuni momenti.

Djimsiti 6 – Soffre l’uno contro uno con Quagliarella e Gabbiadini.

Migliora nel secondo tempo.

Masiello 6 – Cerca di arginare con la durezza, la velocità e la classe di giocatori come Praet e Gabbiadini.

Hateboer 6,5 - Partecipa ad entrambe le fasi di gioco, dimostrandosi una garanzia sulla fascia destra.

de Roon 6 - Bene in fase d’interdizione, ma poco preciso in fase di costruzione.

Freuler 6,5 - Nonostante il pressing dei viola, riesce comunque a dettare bene i tempi di gioco.

Gosens 7 – Così come con la Fiorentina, anche con la Sampdoria, gioca con il freno a mano tirato nel primo tempo. Bravo nell’anticipare Bereszynski e segnare il gol del 2 a 1. Dal 94’ Palomino – s.v.

Gómez 5,5 - Arretra spesso il suo raggio d’azione, cercando di rendere più fluido il gioco atalantino. Ingenuamente commette fallo su Ramirez, regalando alla Sampdoria il rigore. Dal 73’ Pasalic 6 – Bravo ad attaccare spesso la profondità. Da una sua azione arriva il gol di Gosens.

Ilicic 6,5 - Svaria su tutto il fronte d’attacco, non dando punti di riferimento alla difesa della Fiorentina. Da un suo perfetto assist, arriva il gol di Zapata. Dall’87’ Castagne – s.v.

Zapata 7 – Bravo nel protegger palla per far salire la squadra. Con i suoi movimenti senza palla, crea spazi per i compagni di reparto. Anticipa bene Sala, segnando così il 17esimo gol stagionale.

All. Gasperini 6,5 – La sua Atalanta non molla mai e riesce, attraverso il gioco, ad ottenere l’ennesima importante vittoria.

Arbitro: Fabbri 6 – Discreta direzione del direttore di gara della sezione di Ravenna che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi. Giusto concedere il rigore alla Sampdoria per fallo di Gomez a Ramirez.

TABELLINO

SAMPDORIA-ATALANTA 1-2

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Sala (59’ Bereszynski), Andersen, Colley, Murru, Praet, Ekdal, Linetty (84’ Defrel), Saponara (47’ Ramírez), Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Cabral, Belec , Tavares, Tonelli, Ferrari, Jankto, Vieira, Sau. All. Giampaolo

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Mancini, Djimsiti, Masiello, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (94’ Palomino), Gómez (73’ Pasalic), Ilicic (87’ Castagne), Zapata. A disposizione: Rossi, Berisha,Ibañez, Reca, Pessina, Colpani, Barrow. All. Gasperini

MARCATORI: 50’ Zapata (A), 67’ Quagliarella (Rig.) (S), 77’ Gosens (A)

ARBITRO: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna)

AMMONITI: 53’ Murru (S), 93’ Ramirez (S), 95’ Zapata (A), 96’ Freuler (A)

ESPULSI: 65’ Gasperini (A)

