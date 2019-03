INTER SPAL MAROTTA ICARDI / L'Inter affronta la Spal per mantenere il quarto posto in classifica e restare a -1 dal Milan a sette giorni dal derby. Tiene però ancora banco il caso Icardi, ancora lontano da una soluzione definitiva. L'ad nerazzurro Marotta, a 'Sky Sport', spiega: "C'è grande ottimismo. La quotidianità dell'Inter va avanti, ci sono tante cose di cui dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo stare tranquilli, usare bastone e carota e risolvere il problema con la massima serenità.

Davanti a una situazione del genere è giusto avere un atteggiamento intransigente in società almeno inizialmente, ma siamo comunque una famiglia improntata al buon senso. E' una questione che possiamo gestire. Richiesta danni? Sarebbe un grandissimo fallimento. Icardi titolare nel derby? Non lo so, è una domanda che esula dalle mie riflessioni. Ragionando da uomo di calcio, qualora rientrasse nel gruppo non sono sicuro che possa avere delle performances ottimali, ma stiamo a vedere. Futuro? Siamo vicini a, non perché abbia bisogno di attenzioni particolari ma perché è giusto che sia così. Abbiamo in testa chiari i nostri obiettivi, vogliamo trasmettere la nostra volontà di vincere"