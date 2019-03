DIRETTA SASSUOLO NAPOLI FORMAZIONI / Onorare il campionato fino alle fine, nonostante non ci sia più nulla da chiedere. E' questo il difficile compito del Napoli che, in piena corsa per l'Europa League, rischia di pensare soprattutto agli impegni europei. Alle 18, la squadra azzurra farà visita al Sassuolo, che dovrà fare a meno di Consigli, espulso nel turno precedente.

Calciomercato.it vi offre il match del Mapei Stadium in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (3-4-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Djuricic, Boga. All. De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Napoli 56; Milan 51; Inter 50; Roma, Torino, Atalanta 44; Lazio 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Parma 33, Sassuolo 31; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo 10.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui