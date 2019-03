CALCIOMERCATO ARSENAL JUVENTUS NAPOLI PEPE / La Serie A sta osservando da diverso tempo le prestazioni di Nicolas Pépé, esterno d'attacco del Lille. Il francese infatti è finito sul taccuino delle dirigenze di Juventus e Napoli.

I due club in questione dovranno però tenere d'occhio anche la Premier League, campionato in cui l'sarebbe pronto, secondo il portale 'Express.co.uk', a compiere passi concreti per portarlo a Londra.

CLICCA QUI per tutte le news di giornata!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui