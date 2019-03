PAGELLE TABELLINO BOLOGNA CAGLIARI / Il Bologna supera 2-0 uno spento Cagliari e si rilancia nella lotta salvezza. In gol Pulgar su calcio di rigore e Soriano, che trova la sua prima rete stagionale. Male Barella e Pavoletti. Ecco i voti del match.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 - Sempre attento e preciso negli interventi. Nella ripresa salva il risultato compiendo un'autentica prodezza sul colpo di testa di Joao Pedro.

Mbaye 6 - È più bloccato rispetto a Dijks e diligente nella propria metà campo nonostante qualche sbavatura in fase di possesso palla.

Danilo 6 - Guida la difesa rossoblu con grande sicurezza. Bene anche in marcatura su Pavoletti.

Lyanco 6,5 - Ha ottime letture ed è impeccabile in chiusura. Sempre nel posto giusto al momento giusto.

Dijks 6,5 - Offre una grande spinta sull'out di sinistra, proponendo cross sempre pericolosi. Incisivo.

Soriano 7 - Cresce col passare dei minuti ed entra nel vivo della manovra rossoblu. Chiude definitivamente il match con un perfetto inserimento in area di rigore e un sinistro che non lascia scampo a Cragno.

Pulgar 6,5 - Trasforma con grande freddezza dagli undici metri, regalando tre fondamentali punti alla sua squadra. Sempre lucido e preciso in mezzo al campo nella gestione della palla.

Dzemaili 6,5 - È il migliore dei suoi nella ripresa con continui inserimenti che creano scompiglio nell'area di rigore avversaria. Attaccante aggiunto.

Palacio 6 - Svolge il solito prezioso lavoro per i propri compagni, sfiorando anche il gol nella ripresa con un gran destro che termina di poco a lato. Dall'85' Falcinelli s.v.

Santander 6 - È costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio alla spalla dopo aver comunque creato subito problemi a Cragno. Dal 22' Orsolini 6 - Subito attivo e incisivo sull'out di destra. Nella ripresa sciupa però una grande occasione da ottima posizione con il suo sinistro.

Sansone 6,5 - Si accende nella ripresa e confeziona l'assist per Soriano dopo un ottimo spunto sulla sinistra. Decisivo. Dall'83' Svanberg s.v.

All. Mihajlovic 6,5 - Ottimo atteggiamento e grande risposta della squadra rossoblu in una gara da non fallire. Il serbo può sorridere.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Decisivo in almeno un paio di occasioni con due ottimi interventi su Santander prima e Orsolini poi.

Non poteva fare molto di più in entrambi i gol subiti.

Srna 5 - È il lontano parente del solito Srna: soffre nella propria metà campo e non è mai incisivo sull'out di destra.

Pisacane 5,5 - È spesso morbido in marcatura e impreciso in chiusura. Gara da dimenticare.

Ceppitelli 5 - Soffre i continui inserimenti avversari ed è spesso in affanno nel liberare l'area di rigore.

Pellegrini 5,5 - Ingaggia un bel duello alla pari con Orsolini sulla sinistra. Cala, però, nella ripresa ed è anche impreciso al cross.

Padoin 5 - Fatica ad entrare in partita ed è poco coinvolto dai propri compagni. Oggetto misterioso. Dal 46' Despodov 5,5 - Spesso impreciso e mai incisivo nei 45 minuti in cui è chiamato in causa.

Bradaric 5 - Pesa la grave disattenzione che costa il calcio di rigore ai danni della sua squadra. Ingenuità, quella del centrocampista croato, che spiana la strada ai padroni di casa. Dal 70' Thereau 5 - Piuttosto molle e mai incisivo nei circa 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Ionita 5,5 - È sovrastato dai centrocampisti rossoblu e mai in partita. Sottotono.

Barella 5 - Bene in avvio, poi finisce per innervosirsi e scompare dal match. Senza dubbio una delle sue peggiori prestazioni stagionali.

Pavoletti 5,5 - È poco servito dai propri compagni e mai pericoloso dalle parti di Skorupski.

Joao Pedro 5,5 - Ha due grandissime chance di testa: la prima finisce sulla traversa, mentre la seconda è respinta con un gran riflesso da Skorupski. Anche sfortunato. Dall'83' Birsa s.v.

All. Maran 5,5 - Solito Cagliari da trasferta meno reattivo e aggressivo. Sconfitta più che meritata.

Arbitro: Irrati 6,5 - Nessun dubbio sul calcio di rigore concesso al Bologna: Bradaric allarga il gomito alla ricerca della palla. Ottima gestione in una gara piuttosto nervosa, soprattutto nella ripresa.

TABELLINO

BOLOGNA-CAGLIARI 2-0

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Soriano, Pulgar, Dzemaili; Palacio (85' Falcinelli), Santander (22' Orsolini), Sansone (83' Svanberg). All. Mihajlovic

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin (46' Despodov), Bradaric (70' Thereau), Ionita; Barella; Pavoletti, Joao Pedro (83' Birsa). All. Maran

Arbitro: Massimiliano Irrati (Sez. di Pistoia)

Marcatori: 33' rig. Pulgar (B), 77' Soriano (B)

Ammoniti: 51' Bradaric (C), 52' Barella (C), 52' Dzemaili (B), 57' Srna (C), 70' Pellegrini (C)

Espulsi: -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui