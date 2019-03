CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / La doppietta contro l'Udinese ha acceso i riflettori su Moise Kean, talento della Juventus indicato come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.

Il suo futuro fa discutere: i bianconeri potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio in qualche trattativa (si parla di Ajax per de Ligt), cederlo in prestito ma anche puntare su di lui e concedergli più spazio nella prossima stagione. E' questa la scelta preferita da chi ha risposto al sondaggio pubblicato sull'account Twitter sul futuro dell'attaccante bianconero. Il 62% ha indicato nella permanenza la giusta strategia per la Juve, mentre il prestito o la cessione è vista come la scelta giusta dal 19% dei follower.