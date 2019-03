CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Alexis Sanchez scaricato dal Manchester United. Il club inglese è pronto a lasciar partire il giocatore cileno, considerato non indispensabile. Anzi, i 'Red Devils', che sembrano ora intenzionati a confermare Solskjaer, cercano fondi per il mercato e liberarsi di un giocatore con lo stipendio di Sanchez può agevolare e non poco operazioni in entrata.

Proprio lo stipendio però sembra rappresentare un problema per possibili acquirenti. L'attaccante piace molto a Juventus, Paris Saint-Germain e a tanti altri grandi club europei, ma l'ingaggio è davvero elevato. Oltre a questo, il 'Daily Express' sottolinea come Sanchez, attualmente infortunato, non pare intenzionato a lasciare il Manchester United.

