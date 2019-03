CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN THIAGO SILVA / Il suo futuro sembrava dovesse essere ancora al Paris Saint-Germain ma l'ennesima cocente delusione Champions potrebbe cambiare anche il destino di Thiago Silva. Il centrale brasiliano è legato al club transalpino fino al 2020 e si parlava di un possibile rinnovo di altre due stagioni ma l'impresa del Manchester United potrebbe modificare i progetti e portare all'addio a fine stagione.

Quale allora il possibile futuro di Thiago Silva? Tra le ipotesi non va escluso un ritorno in Serie A: in prima linea, almeno per questione affettive, ci sarebbe il Milan, soprattutto se i rossoneri dovessero riuscire a centrare la qualificazione in. Il brasiliano rappresenterebbe un innesto di grande esperienza per far crescere i giovani presenti nella rosa di, anche se ci sarebbe da considerare l'aspetto economico e le note vicende legate al fair play finanziario.

Problemi che non ha la Juventus: i bianconeri interverranno in difesa per la prossima stagione e anche se Paratici segue la linea verde, dovendo ringiovanire un reparto che ha come colonne due over 30 come Chiellini e Bonucci, un innesto di qualità ed esperienza non va scartato a priori. Infine, il Napoli di Carlo Ancelotti, allenatore con il quale Thiago Silva ha condiviso anni di grandi successi.

