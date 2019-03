LIVERPOOL VAN DIJK BARCELLONA REAL MADRID / Virgil Van Dijk si sta confermando come uno dei migliori difensori a livello europeo. Il centrale olandese, il difensore più pagato della storia del calcio, sta disputando una grande stagione con la maglia del Liverpool e per questo i 'Reds' sono pronti ad offrirgli un rinnovo contrattuale.

Anche per evitare l'assalto di. Come infatti rivela il 'Daily Express', le due grandi di Spagna stanno monitorando con attenzione le prestazioni del nazionale oranje e potrebbero andare alla carica in estate. Ecco dunque svelato il motivo per cui il Liverpool offrirebbe al giocatore un nuovo contratto con relativo adeguamento dell'ingaggio, da oltre 230 mila euro a settimana.