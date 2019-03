SERIE A FROSINONE TORINO / Incrocio tra salvezza ed Europa a Frosinone: allo Stirpe la formazione di Baroni ospita il Torino di Walter Mazzarri.

I padroni di casa, reduci dal pari contro il Genoa e deve vincere per ridare fiato ai sogni di permanenza in Serie A; dall'alto versante, i piemontesi vivono un momento magico e vedono come ipotesi concreta la possibilità di approdare in Europa. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre le immagini salienti di Frosinone-Torino.

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui