CALCIOMERCATO BARCELLONA COUTINHO MANCHESTER UNITED / Il suo arrivo al Barcellona non ha prodotto gli effetti sperati: Philippe Coutinho in un anno e mezzo con la maglia blaugrana non ha fornito le stesse prestazioni di Liverpool ed ecco che un suo possibile addio a fine stagione non sorprenderebbe.

Dall'Inghilterra arriva la notizia della volontà dell'exdi tornare in Premier League: come si legge sul 'Mirror', infatti, lo stesso Coutinho non avrebbe nascosto ai suoi amici la voglia di lasciare Barcellona, dove non si è ambientato, per far ritorno nel Paese dove è riuscito ad esprimere il meglio di sé a livello calcistico. Non solo: lo stesso calciatore avrebbe avuto dei contatti con dei giocatori delper parlare proprio di un suo possibile trasferimento all'Old Trafford, un affare da oltre 100 milioni di euro. Su Coutinho c'è da tempo anche ilche in estate si prepara ad una nuova rivoluzione.