CALCIOMERCATO UDINESE LASAGNA / Potrebbe essere lontano da Udine e dall'Udinese il futuro di Kevin Lasagna. L'attaccante, complici anche alcuni problemi fisici, ha perso il posto da titolare e sta giocando con meno continuità rispetto al passato.

Per questo, secondo 'Sport Mediaset', l'avventura in bianconero del giocatore potrebbe concludersi alla fine della stagione. Gli estimatori non mancano e i friulani in estate potrebbero ricevere offerte interessanti.