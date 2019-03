p>ROMA EMPOLI ZANIOLO / Sospiro di sollievo per Claudio: gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Nicolòa causa di un problema riscontrato al polpaccio destro non hanno evidenziato lesioni: l'ex giocatore dellha accusato solo un risentimento muscolare legato ai 120 minuti disputati mercoledì sera contro ilnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Zaniolo potrebbe essere anche recuperato e schierabile in vista del monday night in programma domani sera all'Olimpico contro l'Empoli: molto dipenderà dalle condizioni del giallorosso che verranno monitorare in giornata. Si cercherà di recuperarlo perché Ranieri deve fare i conti con numerose assenze: oltre gli squalificati Fazio, Kolarov e Dzeko, si sono fermati per infortunio De Rossi, Pellegrini e Manolas senza dimenticare che ai box da lungo tempo c'è anche Under. Con Zaniolo Ranieri opterebbe per un 4-2- 3-1, senza dovrebbe virare sul 4-4-2 con Perotti a girare intorno a Schick ed El Shaarawy e Florenzi a presidiare le due fasce.

