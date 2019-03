CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT RUBEN DIAS / In estate la Juventus interverrà sul mercato per rinforzare e ringiovanire la difesa: Paratici studia il colpo da piazzare per la retroguardia bianconera e due sono i nomi più 'caldi'. Il primo porta al gioiello dell'Ajax de Ligt, il secondo al talento del Benfica Ruben Dias.

Per il centrale olandese si parte da una valutazione intorno ai settanta milioni di euro e c'è da vincere la concorrenza soprattutto di Barcellona e Paris Saint-Germain. Impresa non certo facile, ecco perché con Jorge Mendes a Torino si è parlato anche del centrale portoghese: in questo caso è presente una clausola da sessanta milioni di euro che i bianconeri spera si possa trattare al ribasso. Affari in divenire con trattative che andranno avanti nelle prossime settimane con esito non scontato ma una certezza: la Juventus 2019/2020 avrà volti nuovi (e più giovani) in difesa.