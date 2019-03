p>CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, Maxha deciso di far riafatare i big e Cristianoin vista del ritorno degli ottavi diin programma martedì sera all'Allianz Stadium contro l'il tecnico bianconero ha deciso così di puntare sulle secondo linee, soprattutto affidando le chiavi del reparto offensivo a Moise Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il classe 2000 azzurro non ha deluso le aspettative realizzando una super doppietta. Kean con la Juventus ha segnato 3 gol in due partite da titolare, con poco più di 150 minuti giocati è il meno utilizzato ma quello con il miglior rapporto tra tempo trascorso in campo e reti realizzate. In estate molti club hanno bussato alla porta della dirigenza bianconera per un prestito, ma Paratici e Agnelli hanno sempre risposto di no. Ha un contratto fino al 2020 e il suo procuratore, che non è uno qualsiasi (Mino Raiola), si sta già muovendo per il rinnovo.

