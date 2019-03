CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA TOTTENHAM / Sarà un'asta internazionale per Federico Chiesa: il talento della Fiorentina è corteggiato dalle big di Serie A e non solo. Nel nostro campionato Juventus, Inter, Milan e Napoli lo seguono da tempo, ma anche lontano dai confini italici il nome del figlio d'arte ha fatto breccia nel cuore di allenatori e dirigenti.

Così si torna a parlare delsulle sue tracce e questa volta gli 'Spurs' sembrerebbero intenzionati a fare sul serio: come riferisce 'The Sun', infatti, il club londinese avrebbe inserito proprio il nome di Chiesa in cima alla lista degli obiettivi per la prossima stagione. L'esterno italiano piace molto ae Danielsarebbe pronto ad un sacrificio economico per far felice il proprio allenatore. Per questo non spaventerebbe la valutazione di 80 milioni di euro: il Tottenham è pronto a spenderli per soffiare Chiesa alla Serie A.